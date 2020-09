Kieran Gibbs got himself sent off for a punch on James Rodriguez jn the face!👊👊👊#WBAEVE #JamesRodriguez

ハメス顔面パンチ喰らうも初ゴール⚽ pic.twitter.com/lDccCLW2AZ

— どろぐば。 (@Drogba11_CFC) September 20, 2020