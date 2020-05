VIdeo: Finalmente Materazzi reveló qué fue lo que le dijo a Zidane en la final del Mundial del 2006

El jugador italiano Marco Materazzi en diversas oportunidades retomó a uno de los sucesos más recordados del fútbol en los últimos años, el cabezazo que recibió por parte de Zinedine Zidane en la final del Mundial del 2006, sin embargo hasta ahora nunca había revelado las palabras exactas que desencadenaron dicha situación.

El mediocampista recordó toda la situación indicando que en un principio “tuvimos un contacto en el área y estuvo cerca de hacer un gol en el primer periodo del tiempo extra y Gattuso me pidió que lo marcara bien. No quería recibir más regalos de él y después del primer choque con Zidane le pedí disculpas y él reaccionó”.

Finalmente explicó que “tras el tercer choque fruncí el ceño y él me dijo ‘mi camiseta te la daré después’, ante esto le respondí que prefería a su hermana”, reconociendo las palabras que desencadenaron la furia del francés.

A su juicio el comentario no era para tanto, “no me esperaba el cabezazo en ese momento. Tuve suerte de no esperar ese episodio, porque si lo hubiera hecho ambos hubiésemos terminado en el vestuario”.