El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dio detalles de cómo avanza el proceso para el nombramiento del director de Juegos Nacionales 2023, que se cumplirán en el Eje Cafetero.

El funcionario insinuó que desconoce la razón por la que quieren que este cargo se defina con rapidez. “Es la primera vez que vemos tanta premura”, indicó con señas de molestia.

Extraoficialmente, se conoció que Santiago Giraldo es uno de los principales candidatos a ser el director de la próxima edición de las justas, que se desarrollarán en Risaralda, Caldas y Quindío.

No en vano, el tenista se refirió recientemente a la posibilidad de llegar a este cargo.

“Es un orgullo que piensen en mí. Me siento en capacidades para hacerlo, pues cada vez que me involucro en un proyecto trabajo sin descansar para sacarlo adelante. Sin embargo, aun soy deportista activo, razón por la que considero no soy la persona indicada, ya que se necesita tiempo para liderarlo”, expresó.

Video: Ernesto Lucena dio detalles del proceso para el nombramiento del director de Juegos Nacionales