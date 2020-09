Minuto30.com- Muy sonriente se le vio al futbolista James Rodríguez, en su presentación como nuevo jugador del Everton.

La alegría del colombiano de tener un nuevo aire, luego de su pálido paso por el ‘Merengue’ se hizo evidente luego de vestirse de azul.

Rodríguez expresó en sus redes sociales, la felicidad que le genera el inicio de “una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera”.

James espera demostrar en el fútbol inglés que aún no pierde vigencia y que tiene las condiciones para ser protagonista de nuevo en el balompié europeo.

“Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso”, expresó.

A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.

Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso.@Everton 💙 pic.twitter.com/JmPYoTP4u8

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 7, 2020