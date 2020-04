UEFA: si no se acaban ligas que se atiendan los méritos deportivos de la temporada

Según las mismas recomienda de nuevo “encarecidamente” acabar las ligas y, cuando haya imposibilidad por la pandemia del coronavirus, asegura que requerírá a las federaciones en cuestión que seleccione los conjuntos en función de los méritos deportivos en la campaña 2019/20.

En este sentido, la UEFA, precisa que “el procedimiento de selección de equipos debe basarse en principios objetivos, transparentes y no discriminatorios”.

El Comité recibió actualizaciones de los Grupos de Trabajo establecidos con la Asociación Europea de Clubes (ECA), ligas (EL) y FIFPRO Europa y en primer lugar comprobó que los dos escenarios examinados por el Grupo de Trabajo de Calendario prevén que el fútbol nacional comience antes de las competiciones de clubes de la UEFA, con uno tratando de llevar a cabo las competiciones en paralelo y el otro finalizando los partidos nacionales antes de la reanudación de los partidos de la UEFA en agosto.

Y tras analizar también el trabajo del recién creado subgrupo médico, dirigido por el profesor Tim Meyer, que examina las cuestiones de salud relacionadas con el regreso al fútbol y que trabaja junto a la ECA y las ligas, para elaborar directrices que se ajusten a los mejores protocolos, el Comité diseñó las pautas a la vista de las dificultades claras existentes en competar los torneos domésticos, como por ejemplo ya han anunciado Bélgica, Escocia y Holanda.

“El Comité reconoce los problemas planteados y aprobó las Directrices sobre los principios de elegibilidad para las competiciones de clubes de la UEFA 2020/21”, indica en un comunicado, en el que precisa que estas “reflejan el principio de que la admisión a las competiciones de clubes de la UEFA siempre se basa en el mérito deportivo”.

Así, “la UEFA insta a las Federaciones y a las Ligas Nacionales a explorar todas las opciones posibles para jugar todas las competiciones nacionales principales dando acceso a las competiciones de clubes de la UEFA a su conclusión natural”.

Sin embargo, destaca que “la salud de los jugadores, los espectadores y de todos los que participan en el fútbol, así como del público en general, debe seguir siendo la principal preocupación en este momento”.

La UEFA entiende que “el escenario ideal, si la situación pandémica lo permite, es que las competiciones actualmente suspendidas se finalicen permitiendo a los clubes clasificarse a las competiciones de clubes de la UEFA por mérito deportivo en su formato original”, pero que si no es posible “sería preferible que las competiciones nacionales suspendidas se reiniciaran con un formato distinto, de manera que facilite a los clubes clasificarse por mérito deportivo”.

El Comité apunta que mientras las federaciones y las ligas tratan por completar las competiciones -tendrán de plazo hasta el 27 de mayo para presentar su plan- “podrían tener razones legítimas para poner fin prematuramente a sus competiciones nacionales”,

Podría producirse este extremo por “la existencia de una orden oficial que prohíbe los eventos deportivos, de modo que las competiciones nacionales no pueden completarse antes de una fecha que permita completar la temporada actual a tiempo antes de que comience la siguiente”, ascí como por “problemas económicos insuperables que hacen imposible terminar la temporada porque pondría en peligro la estabilidad financiera a largo plazo de la competición nacional y/o de los clubes”.

En el caso de que una liga no pudiera terminar por dichos motivos legítimos la UEFA requerirá a la federación que seleccione a los equipos para las competiciones de clubes de 2020/21 “en función de los méritos deportivos en las competiciones nacionales 2019/20”.

Ello viene a confirmar el criterio que hace semanas anunció el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre el acceso a las competiciones europeas de la campaña 2020-21 de no cerrarse la actual, y prevaleciendo la actual clasificación liguera y la final de Copa Rey, esta aún sin jugarse. Es decir, irían a la Liga de Campeones el Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad; y a la Liga Europa, el Getafe y el Atlético de Madrid, además del campeón o finalista de Copa en el caso no estén ya clasificados para la competición ‘mayor’.

Precisa que “el procedimiento de selección de equipos debe basarse en principios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Las Federaciones Nacionales y Ligas, por lo demás, deben tener la capacidad de decidir las posiciones finales en sus competiciones domésticas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada competición”.

Además de que “la determinación final de las plazas elegibles para las competiciones de clubes de la UEFA debería ser confirmada por los órganos competentes y pertinentes a nivel nacional”.

La UEFA advierte de que “se reserva el derecho de rechazar o evaluar la admisión de cualquier equipo propuesto por una Federación Nacional en una competición nacional terminada prematuramente, en particular cuando: las competiciones nacionales no hayan sido terminadas prematuramente por las razones expuestas en estas directrices de la UEFA o por cualquier otra razón legítima de salud pública; los equipos fueron seleccionados de conformidad a un procedimiento que no fuera objetivo, transparente y no discriminatorio, de modo que los clubes seleccionados no pudieran considerarse clasificados por sus méritos deportivos; existe una percepción pública de injusticia en la clasificación del equipo”.

Por otro lado, pese al aplazamiento a 2020 la Eurocopa 2020 mantendrá dicha denominación, con lo que la UEFA podrá mantener su visión original de celebrar el 60 aniversario de la competición; “servirá para recordar cómo toda la familia del fútbol europeo se unió para responder a las extraordinarias circunstancias de la pandemia del COVID-19 y los difíciles momentos que Europa y el mundo tuvieron que pasar en 2020” y se ratifica el compromiso de hacer un torneo sostenible “y no generar una cantidad adicional de desechos, ya que cuando se aplazó el torneo ya se había producido una gran cantidad de material con la marca, y el cambio del nombre del evento hubiera supuesto la destrucción y de nuevo la fabricación de tales artículos”.

En cuanto al Europeo sub’21, el Comité Ejecutivo tomará una decisión final sobre su reubicación o aplazamiento en su próxima reunión, el 27 de mayo, tras recibir el informe del Comité de Competiciones Nacionales.

EFE