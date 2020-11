Minuto30.com- El principal accionista del América de Cali, Tulio Gómez ,salió en defensa de Juan Cruz Real y a los hinchas no les gustó.

El dirigente exaltó el trabajo del orientador tras la victoria de los ‘Diablos Rojos’ sobre Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, pero el mensaje no le cayó en gracia a los aficionados.

“Hoy “El Poeta” Juan Cruz Real fuè osado y se la jugó con 5 canteranos y logramos la clasificación entre los 4 mejores, sin desconocer que El Covid jugô a nuestro favor”, trinó el dirigente en su cuenta de Twitter.

Las respuestas de los hinchas no se hicieron esperar.

Este partido no fue de técnico señor, este partido lo ganaron de caracter, experiencia y garra, fue el equipo no ese incompetente, no nos crea bobos pues!

Uy no me diga que ya van a poner a cruz de héroe, america gano por su jugadores por nada más, el técnico da igual que esté cruz o no esté el, recuerden nacional con que equipo le tocó jugar, no se confíen y a trabajar y no suban a cruz de donde no debe estar por qué se debe ir ..

— Juan Carlos (@Juan_ca1205) November 29, 2020