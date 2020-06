Positivo para coronavirus en el Tottenham donde juega Dávinson Sánchez

La plantilla del Tottenham inglés, equipo en el que juega el colombiano Dávinson Sánchez, tiene un positivo para coronavirus.

Tras confirmarse el caso, la identidad del jugador no saldrá a la luz por políticas del campeonato inglés en el manejo de la pandemia, pero ya se comunicó que está en cuarentena.

En total fueron 1.197 pruebas realizadas en la Premier League, mismas que han dejado ese solo caso positivo.

“Debido al secreto médico, no se revelará su identidad”, explicó el equipo a la vez que decía: “no presenta síntomas y se aislará durante siete días, según el protocolo de la Premier League, antes de someterse a nuevos test”.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2020