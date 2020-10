La segunda vuelta ciclística más importante comienza el próximo sábado, 3 de octubre, cuando los pedalistas arranquen el Giro de Italia, una competencia que en 2020 tiene consigo 3497,9 km, y el hombre que logre recorrerlos en el menor tiempo posible, será quien levante el trofeo.

Durante las etapas habrá diferentes sprint y contrarreloj, pero el atractivo se podrá ver en los puertos de montaña. En la etapa 3 está el primer puerto de primera categoría que tendrá este Giro de Italia, es decir, el primer reto para los escarabajos colombianos.

La etapa 9 es otra de las ‘duras’ que tendrán los ciclistas, con otro final en puerto de montaña, al igual que las etapas 15, 17, 18 y 20, por lo que, hasta la tercer semana de competencia es que se verá realmente el poder de los escaladores.

🔥 3497,9 km, one goal: winning the #Giro d’Italia 2020 and conquer the Maglia Rosa @EnelGroupIT!

🔥 3497,9 km, una solo obiettivo: vincere il #Giro d’Italia 2020 e conquistare la Maglia Rosa @EnelGroupIT! pic.twitter.com/QDKMQwXsaj

