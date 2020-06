“Yo lo mando a comer m…”: ‘Tino’ Asprilla cree que James no debería aguantar más en el Madrid

Tras el primer encuentro del Real Madrid luego de la para por el covid-19, y con cinco cambios, James Rodríguez tampoco pudo ver minutos de juego, situación que demuestra, una vez más, que Zinedine Zidane no lo tiene en sus planes, y así se lo hizo saber el Tino Asprilla.

En diálogo con Blu Radio, el exjugador fue tajante en su apoyo al centrocampista, y aseguró que tiene mucha paciencia, pues debería Rodríguez debería buscar un club que le de realmente el puesto que merece, en la titular.

Faustino le recomienda a James que no aguante más a Zidane

“No me parece que James sea responsable, se entrena todos los días igual que todos. No me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, hay que respetar. James porque tiene una paciencia… Yo lo mando a comer mierda”, dijo el Tino en el programa radial de Blu.

