¡Tajante! Para Iván Duque, reanudar la liga a puerta cerrada sería “irresponsable”

El presidente de Colombia, Iván Duque, indicó que, luego de recibir una carta de parte de la Dimayor, en la que pedían se comenzaran los torneos de fútbol a nivel local, con ciertas restricciones, el mandatario fue tajante y aseguró que reanudad la liga a puerta cerrada sería “irresponsable”.

“Sería irresponsable de mi parte que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada, cuando hoy no hay condiciones y no he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está garantizada la salud de los jugadores”, puntualizó Duque.

El mandatario también explicó que no hay un protocolo hoy por hoy funcional para que se implemente en el fútbol en medio de la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando; “nadie puede jugar fútbol con tapabocas”, sentenció.