‘Superman’ López confirmó que participará en el Giro de Italia

El ciclista colombiano Miguel Ángel López confirmó que participará en la próxima edición del Giro de Italia, que se disputará entre el 3 y el 25 de octubre de 2020.

En un video, que fue publicado en las redes oficial del certamen, el pedalista confirmó se siente muy feliz intervenir en esta competencia.

El deportista boyacense intervino recientemente en el Tour de Francia, en el que finalizó sexto en la clasificación general y el pasado fin de semana representó al país en el Mundial de Ruta, que se cumplió en Imola.

Esta será la tercera ocasión en la que ‘Superman’ estará en acción en el Giro de Italia. En 2018 tuvo una notable presentación al ocupar el tercer lugar del podio, mientras que el año anterior terminó séptimo en la clasificación general.

