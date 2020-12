Su nuevo equipo le dio la bienvenida a Christian Mafla

Minuto30.com- El exjugador de Atlético Nacional, Christian Mafla, jugará la próxima temporada en la MLS.

El New England Revolution de Estados Unidos le dio la bienvenida este lunes al lateral colombiano, que llega procedente del equipo ‘Verdolaga’.

“Christian Mafla es un defensor izquierdo que ofrece experiencia y habilidad en su posición, lo que lo convierte en una muy buena adición a nuestra línea de fondo”, indicaron los directivos del equipo, en la publicación en la que oficializaron su vinculación.

El lateral, quien se despide de Nacional con un solo título, luego de varias temporadas, con altas y bajas, ahora espera triunfar en el fútbol norteamericano.

8⃣0⃣8⃣ MAFLA!

Welcome Christian to the #NERevs by way of @nacionaloficial 🇨🇴

— New England Revolution (@NERevolution) December 21, 2020