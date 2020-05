Stefan Medina anhela retirarse en Atlético Nacional

Minuto30.com- El jugador colombiano Stefan Medina aseguró que su anhelo es retirarse en Atlético Nacional, conjunto en el que considera vivió una época de ensueño.

“En Nacional yo vivía en una nube, no podía creer lo que sucedía. Mi familia estaba feliz, siempre iba al estadio y me imaginaba estar jugando, cuando logré esa ilusión fue algo increíble. En ese tiempo no era consciente de todo lo que me sucede y tenía que haber disfrutado más”, manifestó el deportista a través de un diálogo en Instagram con Felipe Muñoz, líder de LDS.

El futbolista recuerda en que “ese primer semestre del 2011 estuve muy bien, logramos un nivel muy importante y fuimos campeones”.

Stefan Medina y su gratitud con sus excompañeros

Entre esos recuerdos que le dejó el ‘Verde’, está el compartir con personas que le dejaron grandes aprendizajes desde lo personal y lo profesional.

“Con Alexis Henríquez tengo una gran amistad, vivíamos muy cerca y nos íbamos juntos a los entrenamientos. Aprendí mucho de él y me dio mucha pena cuando me dio el número 2. Luego, cuando llegó el ‘profe’ Juan Carlos Osorio y pude jugar junto a él. Los primeros entrenamientos fueron un cambio total de mentalidad, recuerdo que cuando llegó Juan Pablo Ángel y el primer saludo fue que había llegado tarde, quedé muy preocupado. A él le tengo un cariño muy especial, nos ayudó mucho en el equipo y lo considero mi amigo”, manifestó.

El cariño de Medina por el ‘Verde’ es evidente, no en vano subrayó que le gustaría cerrar su carrera como futbolista profesional en el ‘Rey de Copas’.

“Yo quisiera retirarme en Atlético Nacional y disfrutar otra etapa en el club de mis amores, si se pudiera lograr la Copa Libertadores, sería algo muy especial. Hace poco hablé con Juan David Pérez, y no sabíamos que teníamos un amigo en común. Sin conocerlo, le dije que tenía que dejarme un espacio en el equipo, sería un gran sueño volver”, sentenció el futbolista antioqueño, que por lo pronto hace parte del Monterrey.