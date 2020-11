Minuto30.com- Solo cuatro de los partidos de los octavos final de la Copa BetPlay serán transmitidos por Win Sports, que es el canal que tiene los derechos del fútbol profesional colombiano.

Salvo los hinchas de Independiente Medellín, que el jueves (3:00 p.m.) se medirá con Pereira, los seguidores de los otros clubes antioqueños podrán verlos acción a sus equipos a través de la pantalla chica.

Con la llegada de la pandemonia, la televisión es la única alternativa que tienen los colombianos para estar al tanto de los partidos.

Este miércoles serán transmitidos tres partidos: Envigado vs Junior (3:00 p.m.), Águilas Doradas vs Nacional (5:45 p.m.) y Santa Fe vs América (8:00 p.m.).

Entre tanto, el único juego del jueves que tendrá señal de televisión será el que protagonizarán Alianza Petrolera y Millonarios (7:40 p.m.).

Programación completa de octavos