Simeone: “Esto somos nosotros; nos pegan y nos reinventamos”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado, tras la clasificación matemática para la Liga de Campeones con un 1-0 al Betis en inferioridad numérica, la capacidad de rehacerse de su equipo, repasó que “nunca” dejó de “confiar en el trabajo” e insistió en el reto ahora de ser tercero.

“Yo creo que si había un momento de clasificar a la Champions y cómo se clasificó, el mejor momento fue lo que pasó en el partido, porque esto somos nosotros: nos pegan y nos reinventamos; la pasamos mal y salimos para adelante; nos caemos y nos volvemos a levantar. Y siempre competimos. Y vamos a seguir compitiendo”, enfatizó en la rueda de prensa telemática en el estadio Wanda Metropolitano.

“Hay mucha gente que ante cualquier circunstancia que va pasando durante la temporada aprovechan para decir que se terminó el ciclo, que la gente se aburre, y llenan un montón de páginas marcando las cosas negativas que en ese momento puede ser que estén pasando, porque en una temporada un equipo no puede estar siempre en el mismo lugar. Tienes que convivir con etapas, como nos pasó”, repasó.

“Yo nunca dejé de confiar en el trabajo que sostiene con la estructura este equipo. Nos da la posibilidad de llegar una vez más a la Champions dos partidos antes de lo previsto, con un montón de jugadores nuevos”, expuso el técnico, que entre ellos citó a Joao Félix, “con su intermitencia pero con un talento inigualable que el año que viene será extraordinario para su crecimiento”.

Es la octava clasificación consecutiva del equipo para la Liga de Campeones. “No me detengo a analizar lo que se va haciendo, sino que siempre buscamos mejorar y crecer. Y la única manera de crecer es dar la posibilidad al club, con una gran gestión que tiene, a partir de nuestro trabajo en el campo que ellos puedan gestionar el crecimiento que ha tenido el club en estos ocho años”, explicó.

Lo logró con su apurada victoria por 1-0 contra el Betis. “Un partido duro. Lo sabíamos. Y con un montón de episodios que no nos pudieron favorecer. Empezamos haciendo un primer tiempo como queríamos nosotros, buscando presionar para generar pérdida de pelota para tomarlos más abiertos, porque es un equipo que juega bien, ya aparecieron el gol de la mano y el del ‘offside’, y muy pronto en el segundo tiempo llegó la expulsión que nos generaba muchísimas dificultades, con 39 minutos por competir. Y se me pone la piel de gallina explicándoles cuando les cuento que en el campo no hay gente, no hay cuerpos, pero sí está el alma. En la dificultad apareció eso que tiene el Wanda que es inigualable”, recalcó.

“Cómo trabajó Vitolo, cómo trabajó Carrasco, cómo se redobló Costa para trabajar defensivamente y posicionarse ofensivamente, cómo entró Felipe de la nada… Y esta es la conclusión de cómo es este grupo que tenemos. Un grupo que está muy bien, que se llevan muy bien entre ellos y lo demuestran en el juego. Una consecuencia de un buen grupo es formar un buen equipo. El equipo ha respondido un año más a esta necesidad que tenemos en el club para seguir creciendo, siendo mejores y avanzando en el inimaginable destino que siempre soñamos”.

También habló del VAR: “Nos van a favorecer y nos van a perjudicar. Son siempre personas las que terminan decidiendo, pero al menos lo vemos todos después. Podemos discutir si fue o no fue, pero ya con algo concreto que es lo que se ve”.

“También me parecería una buena opción que los árbitros que ya no arbitran diariamente puedan tener esa posibilidad de manejar ellos el VAR, ya que convivieron muchos años de su vida en el fútbol y hoy ya están en otro lugar, que no están domingo tras domingo compitiendo con sus mismos colegas. Esa sería una buena opción”.

Simeone no piensa “absolutamente” en la final a ocho de la Liga de Campeones. “Necesitamos salir terceros, lo más arriba que se pueda en esta Liga y habrá tiempo para con tranquilidad trabajar y buscar llegar de la mejor manera a un momento inigualable como nos tiene acostumbrados la Champions”, apuntó.

