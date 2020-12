Si Reinaldo Rueda se cae, Federación Colombiana tendría la mira en un técnico Argentino

La Selección Colombia le apuntó por completo a Reinaldo Rueda, para que reemplace a Carlos Queiroz en el banco del combinado patrio, sin embargo, al ver que la negociación aún no avanza, la Federación ya tiene un plan b, desde Argentina.

En diálogo con Antena 2, el representante de Claudio Borghi, Cristian Argiz, confirmó que desde la Federación le han preguntado por el estratega de 56 años.

“He conversado con uno de los altos directivos de la secretaría técnica de la selección colombiana y me han pedido material sobre Claudio, más toda la información que he recopilado. Eso fue un par de semanas atrás, y, en los últimos días, volví a dialogar con él y me dijo que Borghi le interesa a la Federación”, le comentó a la emisora.

“Borghi tiene el perfil ideal para dirigir a Colombia, porque le gusta el juego ofensivo y los jugadores le permitirían desarrollar ese estilo, con la velocidad y el talento que tienen”, agregó Argiz.

“Por los medios de comunicación me he enterado de que lo de Reinaldo con Colombia se ha desinflado y, seguramente, la próxima semana tendré otra charla con la Federación para ver qué decisión han tomado. Veo con buenos ojos lo que puede pasar con Claudio Borghi”, concluyó.