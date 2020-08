Según el Tino Asprilla, a Juanfer Quintero ya le está pagando su nuevo club, en China

El futuro del volante creativo Juan Fernando Quintero parece estar definido, pues tras varios rumores de su paso al fútbol de China, el Tino Asprilla reveló que ya tendría todo acordado y que incluso, ya estaría recibiendo dinero de su nuevo equipo.

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Asprilla sostuvo que tuvo una videollamada con Quintero, donde este le expresó que primero va de vacaciones, y que luego viajará a Asia.

“‘JuanFer’ Quintero el viernes se va para Miami de vacaciones. No va a entrenar más con River. Anoche hablé con él, me llamó por videollamada una hora. Estuvimos hablando y me dijo que iba a hablar con el técnico (Marcelo Gallardo) para pedirle que lo dejara ir. Él se va de vacaciones. Es más, a él el contrato en China ya se lo empezaron a pagar”, sostuvo el Tino en dicho medio.

Con esto, se confirmaría su paso al Shenzhen de China, donde según el Tino, es amigo del dueño. Precisamente, este equipo mostró interés en el volante en 2018, pero Quintero la rechazó, sin embargo, dos años después, todo parece indicar que inicia una travesía en un nuevo continente.