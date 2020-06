Se definió la sede del Mundial Femenino

Congratulations @FFA & @NZ_Football!

YOU will host the #FIFAWWC 2023.

¡Felicitaciones, @FFA y @NZ_Football!

Serán ANFITRIONAS de la #FIFAWWC 2023. pic.twitter.com/PaL1PR6HyO

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) June 25, 2020