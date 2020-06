Sebastián Villa seguirá vistiendo la camiseta del Boca Juniors hasta el juicio final

El exjugador y actual dirigente en Boca Juniors, Jorge Bermúdez, anunció que el futbolista colombiano Sebastián Villa estará vistiendo la camiseta del Boca hasta conocer la decisión final de la justicia argentina.

Bermúdez anunció que no dejará que Villa se despida del equipo argentino por el caso de violencia intrafamiliar a su ex pareja Daniela Cortés, que sucedió en medio de la cuarentena.

“Sebastián Villa es y seguirá siendo una de las figuras de nuestro equipo. Fue un hombre muy importante en el último título que ganó Boca (la Superliga 2019/2020). Es alguien a quien valoramos como profesional y como persona”, anunció el dirigente del equipo en TyC Sports.

En entrevista con el programa deportivo Bermúdez afirmó que “como institución estamos esperando que haya un dictamen legal de un juez para saber cuál va a ser la condición a seguir con Sebastián. No podemos señalar porque no tenemos cómo. Como tampoco la Justicia hoy sale a decir qué fue lo que pasó o no porque hay dos posiciones encontradas”.

Por último, el dirigente de Boca Juniors dijo que “habrá que esperar la decisión legal que se tome para saber qué medidas habría realmente que realizar y sugerir para el futuro de Sebastián”.

