¿Se quedó solo? En España aseguran que Messi rompió relación con Piqué

La situación de Leo Messi en el Barcelona no es la mejor, y así quedó evidenciado en el último periodo de fichajes, donde dejó claro que quiere irse del club.

Su decisión está basada en la ruptura que él tiene con las actuales directivas, y por ello, cuando dijo que quería irse, esperaba el apoyo de su amigo Gerard Piqué, otro de los ídolos del equipo, sin embargo, este no lo hizo, por lo que el argentino rompió toda relación.

Así lo dijo en el medio El Chiringuito el periodista Eduardo Inda, quien aseguró que “durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barca. Pasaron los días y no llegó el aliento. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Leo Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó”.

“Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás”, añadió.