¡Se fueron a los golpes! Camerino de Colombia explotó y está totalmente dividido

La Selección Colombia avergonzó al país, o al menos así lo indicaron los periodistas deportivos de más nombre en el territorio. Esta situación puso en el ojo del huracán el puesto de Carlos Queiroz, sin embargo, en un programa radial afirmaron que el interior del equipo está roto, y que incluso tras la goleada ante Ecuador, dos jugadores se agredieron físicamente.

Según lo indicó Javier Hernández Bonnet, tras la doble fecha de eliminatoria surgieron algunos problemas en el camerino, el primero de ellos derivó por la capitanía de David Ospina en el compromiso ante Uruguay. Hubo un jugador que estuvo en desacuerdo, pues el capitán por naturaleza es Falcao García, y al no estar, el segundo es James Rodríguez, pero el volante no asumió ese rol por decisión técnica, y eso habría generado inconformidad en un deportista, el cual no mencionaron su nombre.

Pero el pasado martes todo se salió de control, pues Bonnet sostuvo que “hay grupos enfrentados al interior de la Selección Colombia; hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos”, pues uno intentó ahorcar a un compañero.

Tras todo esto, Queiroz le habría preguntado a sus jugadores que si el problema era él, y que si debía dar un paso al costado, pero ninguno se atrevió a responder.