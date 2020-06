Savic: “Vamos a por todo en la Champions”

El presente y el futuro de Stefan Savic son el Atlético de Madrid. No tiene “ninguna duda” el central montenegrino. Aquel chico con “ganas de aprender” que llegó hace un lustro al club rojiblanco ha crecido a las órdenes de Diego Simeone. Ya suma 151 partidos, tiene 29 años, se siente en su mejor momento y divisa el reencuentro con la competición sin temor, ni al contagio de la covid-19 ni a las lesiones.

Primero espera LaLiga Santander, desde el domingo contra el Athtletic Club en San Mamés, y después la Liga de Campeones. “Nuestro objetivo prioritario es siempre clasificarnos para la Liga de Campeones… Y si nos podemos clasificar ganándola es mejor. La Champions es el sueño de la gente del Atleti, porque este club lo merece”, explica en una entrevista telefónica con EFE, en la que insiste en la ambición del equipo en el máximo torneo europeo.

Pregunta: ¿Cómo ha vivido el confinamiento por la covid-19?

Respuesta: “Bien. Fue un poco duro, porque cuando empezó toda esta pandemia estaba solo. Pero ya vamos para adelante y con el comienzo de los entrenamientos ya bien todo. Cuando nos dieron la fecha de volver a entrenar fue todo más fácil ya mentalmente. Ya cuando sales con tus compañeros a entrenar es mucha alegría y cuando vuelve el fútbol es todo más fácil”.

P: Usted y sus compañeros han destacado el trabajo que han hecho en casa ¿Cuál era la rutina diaria? ¿Cómo eran los entrenamientos individuales en sus domicilios?

R: “Hemos hecho el programa del ‘Profe’ (Óscar Ortega, preparador físico del Atlético de Madrid) que nos estaba mandando a diario y hemos seguido trabajando cuando empezó todo esto para estar listos para competir. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, porque se notó en la vuelta a los entrenamientos. Nos fata un poco para agarrar el ritmo y la fuerza que hemos tenido antes y en esta semana ya estaremos preparados para entrar a competir”.

P: ¿Simeone también habló con ustedes en el confinamiento para temas tácticos?

R: “Hemos hablado también con el ‘míster’ de las estrategias y los aspectos tácticos y con el ‘Profe’ hemos hecho el trabajo físico. Entonces no nos faltaba de verdad nada. Hemos mirado los partidos anteriores también, las situaciones, cada uno individual y luego también con las posiciones. Hemos tenido un programa completo, de entrenos, tanto en lo físico como lo táctico”.

P: El equipo lleva entrenando desde el pasado 9 de mayo ¿En qué punto físico está?

R: “Yo veo al equipo muy bien. Hemos tenido alguna baja (por lesión), pero es normal. Veo al equipo preparado para este comienzo del campeonato”.

P: ¿En un tramo tan corto de once jornadas se puede alcanzar el nivel ‘top’ físico?

R: “Lo vamos a intentar. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno físico con el ‘Profe’ en casa. Por eso no nos falta mucho para agarrar la fuerza que hemos tenido antes del parón. Va a ser duro, porque vamos a jugar once partidos seguidos con esta temperatura que hace en junio y julio, pero como va a ser para nosotros va a ser para todos los demás. Hay que acostumbrarse, porque también la pretemporada la hacemos a principios de julio. Va a ser raro jugar entero junio y julio. Creo que vamos a llegar lo mejor posible a este comienzo”.

P: ¿Era usted partidario de reanudar la competición?

R: “A mí me gustaría acabar la temporada. Hemos jugado el 70 por ciento de la Liga y falta muy poco. Yo estuve siempre para que se juegue. El fútbol también es muy importante para todos nosotros, para la gente y también para la economía de todo el país”.

P: En algunos países como Alemania ha vuelto ya la competición ¿Qué le ha llamado la atención?

R: “La verdad que son partidos raros cuando se ve fútbol sin público, pero hay que acostumbrarse, porque lo más importante es la salud de la gente. Esperemos que todo esto pase rápido y que la gente pueda volver a los estadios. También vi que hubo un poco más de lesiones en la primera jornada de la Bundesliga. Creo que esto no nos pasará a nosotros. Eso espero”.

P: ¿Tiene temor al contagio de la covid-19 o a las lesiones?

R: “Personalmente, no tengo miedo por el contagio y todo, porque creo que con la reglas que nos han puesto, que las estamos respetando mucho, no vamos a tener muchos riesgos para contagiarnos. Y luego del tema de lesiones, es lo que hay. Tenemos una plantilla grande y si alguien sale, que esperamos que no, tenemos gente siempre lista para entrar y cumplir”.

P: ¿Qué partido espera en San Mamés?

R: “Un partido duro, como siempre, porque ellos juegan muy bien en casa. Van a salir fuertes para intentar ganar, pero estamos preparando ya este partido y vamos a llegar en la mejor forma posible. Es un partido muy importante para nosotros. Si sacamos los tres puntos ahí va a ser mucho más fácil en adelante para nosotros”.

P: ¿Jugar sin público influye tanto sobre el terreno de juego para los jugadores?

R: “Yo estoy siempre con jugar con público, estés fuera o en casa. Da los momentos buenos del fútbol, las alegrías con la gente que está celebrando… Es mucha emoción el fútbol. Claro que va a ser un poco más fácil para nosotros en San Mamés, porque el campo de Bilbao es siempre de ambiente caliente, pero también lo vamos a sufrir nosotros cuando juguemos en casa, porque nuestro público sabemos ya como son, lo mejores del mundo, y lo vamos a notar”.

P: El equipo tiene aún pendiente la clasificación para la Liga de Campeones. Otros años la tenía atada a estas alturas ¿Qué ha cambiado?

R: “Este año sufrimos un poco fuera de casa y no hemos logrado los puntos que hasta ahora hemos hecho siempre. El club también tiene un equipo joven, que se cambió mucho y puede que esto también influya, pero ahora estamos más preparados y vamos a pelear hasta el último partido para conseguir el objetivo”.

P: ¿Al no tener logrado aún ese objetivo, el equipo siente más presión que ningún otro año?

R: “Pero no sentimos de verdad más presión. Sabemos qué significa para el club entrar en Champions. Entonces, no hay nada más que decir. También en las temporadas anteriores siempre que teníamos asegurada la clasificación para la Champions nosotros hemos peleado siempre por llegar primeros o segundos, porque para nosotros nunca fue igual quedar cuarto, tercero o segundo. Siempre hemos peleado por llegar lo más alto de la clasificación”.

P: A ustedes el parón les frenó en uno de los mejores momentos de la temporada, tras aquella victoria en Anfield ¿Cómo recuerda ese partido?

R: “Se va a quedar en mi cabeza para toda la vida este partido. Todos sabemos cómo hemos sufrido esta temporada y luego todos nos daban por muertos cuando teníamos que jugar con el Liverpool. Hemos ganado en el Wanda y después de ese partido la gente tampoco nos veía para clasificarnos. Y nosotros fuimos allí, hicimos un partidazo contra el Liverpool, que esta temporada ha perdido uno o dos partidos, y encima en su casa ganarle… Se va a quedar para siempre en mi cabeza”.

P: ¿Pasa a ser un objetivo prioritario este año ganar la Liga de Campeones?

R: “Nuestro objetivo prioritario es siempre clasificarnos para la Liga de Campeones. Y si se puede clasificar ganando la Champions es mejor. La Champions siempre es el sueño de la gente del Atleti, porque creo que este club lo merece”.

P: ¿Usted prefiere a doble o a único partido la ronda de cuartos de final?

R: “No estoy pensando en eso. Se está hablando mucho sobre eso, pero a nosotros nos da igual. Ya hemos demostrado que podemos ganar a cualquier equipo y vamos a por todo. Ganar la Champions no va a ser fácil. Estamos esperando que la Champions vuelva de una manera u otra, pero que se acabe”.

P: Ahora están disponibles los cuatro centrales, que sólo ha pasado en 17 de los 38 partidos en este temporada ¿Cómo asume esa competencia tan potente?

R: “Yo llevo aquí cinco temporadas y en estos cinco años hemos tenido siempre mucha competencia en los centrales. Yo creo que eso es bueno para todo el equipo y para nosotros los centrales, porque nos exige mucho más y estamos siempre listos ahí para cuando tengas la oportunidad para disfrutarla como lo hemos demostrado los cuatro durante toda esta temporada. Y con los problemas de lesiones, cuando uno no jugaba otro cumplía siempre y eso es bueno para todo el equipo. Tenemos una buena relación los cuatro. Nos apoyamos mucho”.

“A Giménez le conozco desde hace mucho tiempo, porque desde mi primer día estamos jugando aquí. Es un buen chico con mucho futuro. Mostró todo su potencial desde que llegó aquí y de verdad que es un jugador muy importante para el Atlético. Felipe también mostró que es un fichaje que puede jugar aquí. Cuando agarró la oportunidad lo hizo muy bien jugando, con su energía, su juego aéreo, su experiencia y aportó mucho a este equipo. Y Mario (Hermoso) es un jugador muy bueno también, que cuando ha actuado en el campo ha jugado siempre bien. Es un central un poco diferente a nosotros, que tiene muy buena salida con el balón y es zurdo, que es muy importante para nosotros tener un central zurdo con calidad, como él. Creo que los cuatro fácil merecemos jugar en todos los partidos, pero el único problema es que siempre hay que elegir dos”.

P: En estas semanas su nombre ha salido en la prensa vinculado a otros clubes en un futuro ¿Le llegan esas ofertas?

R: “Yo no sé nada. Y ya no doy mucha importancia a eso, porque en estos cinco años la prensa me ha cambiado de equipo… Y es mi quinta temporada aquí. No hay nada sobre eso. Es una cosa de la prensa que yo no puedo influir. Yo sigo trabajando aquí, tengo un contrato largo aquí (hasta 2023) y estoy contento y a gusto en este club”.

P: Entones supongo que su planteamiento de futuro es seguir en el Atlético…

R: “Sí. Claro. Eso no tengo duda”.

EFE