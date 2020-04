Santiago Tréllez denunció que se robaron la cuenta de Twitter de su padre

En la tarde de este viernes 24 de abril el jugador Santiago Tréllez, hijo de Jhon Jairo ‘JJ’ Tréllez, denunció que la cuenta de Twitter de su padre fue robada, indicando que todos los mensajes escritos por esta son realizados por otra persona por lo que invitó a sus seguidores a denunciar la cuenta.

El futbolista explicó la situación en su propia cuenta de Twitter, afirmando que “quisiera que me ayudaran, apenas me entero que la persona que ayudaba a mi papá con sus redes lo está perjudicando con mensajes ofensivos a varias personas de nuestro país. Para que sepan esa cuenta no es más de mi papá. Esta persona se robó la cuenta y no la suelta”.



Ante esto invitó a todos su seguidores a denunciar dicha cuenta, recalcando que todos los mensajes e insultos escritos por esta fueron realizados por una persona diferente.

Quisiera que me ayudaran a regar esta información y denunciar la cuenta @JJTrellezV NO ES MÁS DE MI PAPÁ! Muchas gracias. Todos los mensajes e indultos que han visto. No fue el! 🤭🙄🤬🤬🤬🤬🤬🤬 persona indelicada, critique y hablé con su nombre!! — Santiago Tréllez Vivero (@santitv99) April 24, 2020