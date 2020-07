El pasado viernes 10 de julio Johanis Menco Castillo salió de la Clínica Foscal para volver a su hogar, la arquera de Real San Andrés permaneció internada más de 10 días por un accidente casero que le perforó la arteria femoral.

Luego de que Johanis sufriera el accidente casero le tuvieron que amputar su pierna izquierda. En su casa fue recibida por sus amigos y familiares.

Al ser recibida en la entrada de la casa por sus allegados dijo que “no me esperaba este bonito gesto de mis compañeras y de las personas que me están apoyando. De verdad, ahora con más veras voy a salir más adelante, voy a seguir luchando por mis sueños, por todos esos proyectos grandes que tengo en mente y seguir adelante”, según el diario Vanguardia.

La arquera también manifestó que “todo este cariño me lo gané con el fútbol, que siempre desde niña lo he llevado en mi mente, alma y mi corazón, y lo seguiré llevando a todos lados, en cualquier momento. La demora es que me recupere”.

A Johanis Menco se le llenaron de lágrimas cuando vio a sus amigos:

