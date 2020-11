Referentes del fútbol colombiano lamentaron fallecimiento de Maradona

Minuto30.com- Un alto número de referentes del fútbol colombiano se han sumado a las muestras de pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

José René Higuita y Falcao García publicaron sentidos mensajes, tras confirmarse el deceso del argentino.

Igualmente lamentaron lo sucedido, entre otros: Carlos Valderrama, James Rodríguez, Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal.

Me sorprendía que me tratabas como si me conocieras de toda la vida. Marcaste mi vida con tu cercanía y tu cariño. pic.twitter.com/aDJQwowV1p

My dear friend, Soccer Hero, Soccer Icon, Footballing Legend…

Rest In Peace Diego Maradona, i will miss you eternally. https://t.co/9fXhOdPlKR

— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) November 25, 2020