Rangers ya no quiere a Morelos como antes: le buscan la salida rápida

La suerte de Alfredo Morelos ha dado un giro de 180°. Ha pasado de ser querido y alabado por su cuerpo técnico en el Rangers de Escocia a prácticamente rechazado y en busca de una salida rápida.

En la más reciente entrevista que el entrenador Steven Gerrard le dio a medios escoceses quedó claro que el cordobés ya no tiene cabida en uno de los elencos más emblemáticos de ese país.

En sus declaraciones del viernes el técnico- ídolo del Liverpool inglés dejó claro que la cabeza de Morelos no está en el club y tener un jugador en esas condiciones no es conveniente, él simplemente no quiere ya permanecer en el mismo lugar donde ha estado por los últimos tres años.

Ahora el lío está en que el equipo rechazó una jugosa oferta del Lille francés que ponía 16 millones de euros por el colombiano, pero ahora ningún otro club da un paso adelante en ofertas y eso sí es un problema de cara al mercado en plena pandemia.

Mientras tanto el exIndependiente Medellín no parece que tocará titularidad y su futuro es más que incierto.