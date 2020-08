Ramon Planes, director deportivo del FC Barcelona habló para medios y explicó lo que acontece entorno a Lio Messi y el burofax enviado a la directiva.

Lo hizo durante la presentación del jugador portugués Trincao.

“Lionel Messi no nos ha comunicado que no se vaya a presentar a los entrenamientos (…) Pero cualquier comunicación quedará entre las partes y no haremos una retransmisión de lo que se hable por respeto, nuestro esfuerzo está en dialogar”, dijo.

“No es una disputa entre Messi y el Barcelona, no se lo merecen ninguno de los dos. Trabajamos para hacer un Barça ganador. No hay ninguna división en el club sobre Leo, cualquiera que entienda de fútbol lo quiere aquí para volver a ganar, es un ganador”, añadió.