¿Quién podría ser? Jesurún dice que próximo técnico de la Selección debería ser colombiano

Aunque ya todo el país sabía que iba a pasar, solo en la noche del 1 de diciembre la Federación confirmó la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, y desde hace días el sonajero para reemplazarlo suena y suena.

Sin embargo, aunque ahora sí hay vacantes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, le bajó la caña a todos y sostuvo que apenas comenzarán a evaluar nombres, pero entregó una pista fundamental, al indicar que considera que es el momento para que un técnico colombiano asuma las riendas.

En diálogo con Blu Radio, sostuvo que “lo ideal sería un técnico colombiano, pero nosotros no nos cerramos a explorar otras posibilidades”.

“Ahora tenemos que empezar a trabajar en qué es lo que le conviene a nuestra Selección. Sea colombiano o sea extranjero. A mi inicialmente me encantaría un técnico colombiano, pero no podemos cerrar las puertas a otras posibilidades porque, además, los tiempos no nos dan”, añadió.

Por ahora, las opciones que más suenan en redes son Reinaldo Rueda, aunque su trabajo en Chile prácticamente lo descartaría. También están dos técnicos de recorrido que actualmente están sin equipo, y son Juan Carlos Osorio y Jorge Luis Pinto.