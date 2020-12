Quedaron definidos los semifinalistas de la Liguilla

Minuto30.com- Deportivo Pereira, Millonarios FC, Atlético Bucaramanga y Once Caldas avanzaron a las semifinales de la Liguilla BetPlay 2020.

A pesar de haber derrotado (2-1) a Independiente Medellín en la tercera y última jornada de la fase de grupos, a Rionegro Águilas Doradas no le alcanzó, pues el representativo de la ‘Perla del Otún’ superó 0-1 a Envigado y fue el que avanzó en este cuadrangular.

El conjunto Matecaña lideró el grupo A, con 7 puntos, consecuencia de dos victorias y un empate. Por otro lado, el club Embajador hizo puntaje perfecto en su grupo con 9 unidades en 3 partidos disputados, además, fue el equipo que anotó más goles en esta etapa de la Liguilla (10 tantos).

Atlético Bucaramanga encabezó el grupo C, con 4 puntos obtuvo el paso a la siguiente fase de la Liguilla BetPlay DIMAYOR 2020. Por último, el mejor segundo fue Once Caldas, quien tuvo el mejor promedio en la segunda posición.

No sobra recordar, que las semifinales de la Liguilla se jugarán a partido único.

LLAVES SEMIFINALES

Semifinal 1: Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Semifinal 2: Millonarios FC vs Once Caldas