¡Qué desperdicio! Miguel Borja, triste de no jugar la Libertadores con Palmeiras

Luego de un año atípico, Miguel Ángel Borja deberá regresar al Palmeiras, luego de vestir la camiseta del Junior de Barranquilla, y aunque el jugador regresaba a Brasil con la ilusión de jugar en el ‘verdao’, al parecer en el club no lo quieren, y no jugará la Copa Libertadores.

En diálogo con ‘Globo Esporte’, Borja mostró su desilusión porque en el club le habían indicado que él sí jugaría, pero ya parece ser distinto: “Estoy triste, fue una sorpresa para mí que el Palmeiras no me fichara para la Libertadores. Podría ayudar en una semifinal. Tenía muchas ganas de hacerlo. Le tengo un gran cariño al club por todo lo que hice y por lo que la afición hizo por mí. Nunca olvidaré esa bienvenida que me dieron en el aeropuerto”.

Además, Borja no será inscrito en el club, por lo que, de no conseguir equipo, estará sin actividad hasta marzo, solo entrenándose desde enero, fecha en la que se deberá presentar.

“Estos son los momentos que me gustaría demostrar que sirvo para el Palmeiras, que sirvo para jugar contra un River Plate. Estaba muy motivado. Me gustaría darle la vuelta. Tengo a Dios en mi vida y ahí es cuando Dios me da la fuerza para cambiar las cosas”, añadió.

De momento, Borja espera que llegue alguna oferta por él, para tener más minutos y demostrar su potencial, aunque su elevado precio, sumado al salario, dificultarían las cosas.