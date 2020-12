¡Qué cracks! Antioquia logró un nuevo título en la categoría infantil del fútbol nacional

La Liga Antioqueña de Fútbol continúa demostrando que en el departamento hay calidad y talento para el deporte, luego de conseguir el título número 13 en la categoría infantil.

El equipo derrotó por la mínima diferencia al departamento del Valle, con gol de Juan Sánchez, logrando la estrella número 13.

Antioquia continúa demostrando su poderío y capacidad de sacar futbolistas adelante, y prueba de ellos es que la Liga alcanzó así su título número 108, siendo un referente futbolístico a nivel nacional.

#SeleccionAntioquia || Y cuando seamos los campeones… No No No ¡Y ahora que somos los campeones viva ANTIOQUIA gritaré 🏆🤍💚!

Llegó la ⭐108 para el departamento y la ⭐13 en la categoría Infantil.

Nuestros guerreros vencieron en la gran final 1-0 a Valle.

⚽Gol: Juan Sánchez. pic.twitter.com/9f5FIxo374

— Liga Antioqueña de Fútbol (@AntioquiaLAF) December 7, 2020