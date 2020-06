¡Se destapó! Médico que trata a Maradona contó los excesos que vive el exfutbolista en cuarentena

Diego Maradona fue sin duda un ejemplo para los jóvenes que crecieron al ritmo de su fútbol, sin embargo, tras su retiro, el exjugador argentino ha cambiado mucho, y no solo su aspecto físico, sino su salud.

Prueba de ellos son las recientes declaraciones de Leopoldo Luque, médico de Diego, quien en el programa “Intrusos”, por América, se destapó y contó detalles de lo que ha vivido el hoy técnico de Gimnasia.

“Los problemas de ánimo por la cuarentena son una realidad que no solo afecta a Diego Maradona”, explicó Luque, asegurando que, durante este tiempo, el futbolista ha tenido varios problemas con sus familiares.

“Diego es una persona que varía en su estado de ánimo, y su estado de ánimo modifica sus habitos con un resultado negativo. Hay que estarle encima y a veces el resultado no es el esperado”, comentó. Y agregó: “No es fácil llevar a un especialista Diego. Él me escucha y yo trato de llevarle lo mejor que se puede de acuerdo a las circunstancias, que son particulares porque él es Maradona, no es cualquier paciente”.

la cuarentena le trajo problemas de licor a Maradona

“El cuerpo desarrolla tolerancia y retirarlos de forma drástica puede ocasionar problemas. Y el alcohol… Él toma, pero lo estamos trabajando. Quizá hoy, así por teléfono, no es el mejor modo de tratarlo. Es un paciente absolutamente complejo y este tratamiento se adapta al paciente y se necesita de la voluntad de él para el éxito”.

Le puede interesar: ¡Pilas pues! Gobierno ya le puso fecha a la próxima reforma tributaria en el país

“Él, por momentos, tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena, estos problemas familiares son terribles para él”, remarcó el médico.