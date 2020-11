Minuto30.com- El pedalista Primoz Roglic está en un nivel óptimo y así lo demuestra en cada jornada de la Vuelta a España.

El esloveno se impuso este martes en la etapa 13 , una contrarreloj individual, entre Muros y Mirador de Ézaro sobre un recorrido de 33,7 km, tras la cual obtuvo el mejor tiempo (46’39”).

De este modo, Roglic retomó el liderato de la clasificación general y en inundó de nuevo la asmiseta roja, que lo acredita como tal.

Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz terminó séptimo a 49s del vencedor y ahora se ubica segundo en esta clasificación a 39 segundos del primer lugar.

Así pues, quedan 5 etapas y un final en alto, el sábado, para definir el campeón de la ‘Ronda Ibérica’.

Etapa 13 – Stage 13 | #LaVuelta20

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la contrarreloj ganadora de @rogla gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primož Roglič's TT victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UFGqmXJzAc

— La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020