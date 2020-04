Presidente de Millonarios dejó claro su posición respecto al futuro de la Liga I-2020

Minuto30.com- El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, dejó claro su posición respecto al futuro de la Liga I-2020, que tuvo que ser suspendida sobre la fecha 8, de cuenta del Coronavirus y la emergencia sanitaria que debió decretarse en el país.

El dirigente se mostró de acuerdo con la posición que recientemente hizo pública el presidente del país, Iván Duque, quien descartó que después del 27 de abril se pueda reanudar el campeonato de fútbol.

“Yo suponía que la noticia que dio el presidente Duque, de no jugar después del 27 de abril, se iba a dar en cualquier momento. Hasta que no haya una autorización para que se pueda jugar y no se ponga en riesgo la salud de los jugadores y demás, no se puede tomar otra decisión”, manifestó el dirigente en entrevista con el diario El País.

Para camacho por ahora es descabellado pensar en que suceda algo diferente, respecto al torneo.

“Para mi es lo más sensato hasta que él tenga toda la información necesaria de que se puede jugar con seguridad y que los jugadores se reúnan en el terreno de jugo sin ningún riesgo”, agregó.

El presidente del equipo ‘Albiazul’ dejó claro que en su institución van a priorizar el salvaguardar la salud de sus jugadores, antes que cualquier consideración.

“En Millonarios estamos convencidos de que el día que nuestros jugadores vuelvan a la competencia, lo harán con todas las medidas de seguridad porque la vida de ellos es más importante que cualquier otra cosa”, indicó.

¿Que va pasar con la Liga I?

En la entrevista con El País, Camacho también se refirió al futuro que podría tener la Liga I, ante esta contigencia.

“Si el torneo actual no alcanza a jugarse este semestre, tocaría cancelarlo. Pero lo más importante es saber cuándo hay garantías suficientes para que vuelva el fútbol”, concluyó el directivo.