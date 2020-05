La Premier League estudia reanudar con partidos que duren menos de 90 minutos

La Asociación de Futbolistas Profesionales en el Reino Unido (PFA, por sus siglas en inglés) contempla la opción de que la Premier League vuelva con partidos de menos de 90 minutos.

Así lo explicó su presidente, Gordon Taylor, en una conversación con la cadena británica BBC.

“No sabemos qué ocurrirá en el futuro, pero sí sabemos las propuestas que se han hecho. Tener más sustituciones, que los partidos no dure cada parte 45 minutos y jugar en campos neutrales”, dijo Taylor.

“Lo ideal es mantener la integridad de la competición, jugando en casa y fuera, teniendo las plantillas con el mismo número de jugadores, como antes de que se suspendiera. Pero la realidad es que en un deporte profesional tienes que ser resiliente. Tienes que saber recuperarte”, apuntó.

La Premier League encara una semana fundamental para el retorno de la competición ya que este viernes los clubes volverán a discutir el plan de reinicio de la competición, que contempla la vuelta a principios de junio en estadios neutrales.

