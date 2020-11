Video: Jasper Philipsen se impuso en el embalaje y ganó la etapa 15 de la Vuelta a España

Minuto30.com- El ciclista belga Jasper Philipsen ganó este jueves la etapa 15 de la Vuelta a España, tras un recorrido de 230 kilómetros entre Mos y Puebla de Sanabria.

El pedalista del equipo UAE Emirates, compañero de Fernando Gaviria, se impuso en el embalaje y por apretado margen se quedó con la victoria.

Debido a que en los últimos kilómetros apareció una mancha de aceite, la organización de la carrera decidió tomar el tiempo final del pelotón a 3 km de la línea de sentencia.

Así las cosas, el esloveno Primoz Roglic conservó el liderato de la clasificación general, en la que es escoltado por Richard Carapaz.

Etapa 15 – Stage 15 | #LaVuelta20

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @JasperPhilipsen gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Jasper Philipsen's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/3KtDvjBm4a

— La Vuelta (@lavuelta) November 5, 2020