El ecuatoriano Jonathan Caicedo se impuso en la tercera etapa del Giro de Italia

Minuto30.com El ciclista ecuatoriano Jonathan Caicedo srprendió este lunes a propios y extraños y se impuso en la tercera etapa del Giro de Italia.

El pedalista del vecino país tuvo una destacada actuación en el inicio de la montaña, y cruzó la meta en solitario y con los brazos en alto.

El ecuatoriano ahora es segundo en la general, por detrás de Almeida.

La etapa no dejó hechos por destacar entre los colombianos.

Tras el retiro de Miguel Ángel López la ilusión de Colombia de ocupar un lugar del podio en este certamen se diluyó en alto grado, aunque se espera que Fernando Gaviria logre conseguir algunos triunfos en las etapas planas.

🇪🇨 Jonathan Caicedo crushes the Volcano and wins the Etna climb!

🇪🇨 Jonathan Caicedo doma il vulcano e vince sull'Etna!

🇪🇨 ¡Jonathan Caicedo domestica el volcán y gana al Etna!#VamosEcuador #Giro pic.twitter.com/RdFNPqQhIS

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 5, 2020