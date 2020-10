Arnaud Démare ganó por milímetros la cuarta etapa del Giro de Italia

Minuto30.com- El ciclista francés Arnaud Démare se impuso este martes en la cuarta etapa del Giro de Italia.

En Villafranca Tirrena, Sicilia, el pedalista ‘galo’ se impuso por milímetros tras superar en el embalaje al esloveno Peter Sagan y al italiano Davide Ballerini.

Por su parte, el portugués Joao Almeida se mantiene como el portador de la camiseta rosa que lo acredita como el líder de la competencia.

La clasificación general no tuvo cambios entre los primeros.

El retiro de Geraint Thomas, quien no tomó la partida hoy, fue otro de los hechos que marcó el Giro en las últimas horas.

📸 let’s wait for the photofinish it’s a matter of millimeters between @petosagan, @ArnaudDemare, @ballero_94

📸 Aspettiamo il fotofinish, è questione di millimetri tra @petosagan, @ArnaudDemare, @ballero_94 #Giro

— Giro d’Italia (@giroditalia) October 6, 2020