En video: ¡No para la polémica! Daniela Cortés dijo que perdió un embarazo por los golpes que le dio Villa

No para la polémica entre Daniela Cortés y el jugador colombiano, Sebastián Villa, esta vez Cortés dijo a un medio argentino que perdió un embarazo por los fuertes golpes que le dio Villa.

Según su diálogo con el medio argentino Crónica TV, este episodio ocurrió en mayo de 2019, luego de que pruebas caseras le indicaran que estaba esperando un hijo: “Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató… Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor; no quise ir a un hospital por miedo a la noticia”.

Sin embargo, añadió que finalmente decidió hacerse examinar: “Los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado”.

Luego, explicó en el mismo medio, que denunció a Sebastián Villa ante la justicia argentina por violencia de género y amenazas debido a su forma de ser: “Es bipolar. Por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta… Hago esto por miedo, porque a este hombre, quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra”.

Por último, señaló que quiere regresar a Colombia, pues quedó sola después de la que se prohibiera a Villa ingresar al barrio privado en el que está: “Sólo les pedí a él y a sus empresarios ayuda para viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija, es lo único que necesito en estos momentos. Ya no aguanto más, me siento frustrada ante esta situación”.