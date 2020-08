Ni ha empezado el Tour de France y ya hay dos casos positivos que ponen en riesgo la competencia

El Tour de France está listo para comenzar el próximo sábado 29 de agosto, sin embargo, en la presentación de los equipos, se confirmó que uno de ellos tiene dos casos positivos de covid-19, por lo que su participación podría estar en riesgo.

Es el equipo Lotto Soudal quien notificó los dos casos dentro de su delegación, sin embargo, ninguno de ellos corresponde a ciclistas, situación que en principio no tendría mayores inconvenientes y el equipo podría participar, pero tienen las alarmas prendidas.

El inconveniente surgiría si dos corredores se contagian. Independiente de su estado de salud, y de que el resto de los ciclistas del equipo estén bien, esta escuadra quedaría descalificada, por lo que deberán extremar sus medidas.

After a PCR test, specific to SARS-Cov-2, revealed two non-negative cases, Team #LottoSoudal decided to send home two staff people, as well as their roommates. Safety remains priority number one.

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 27, 2020