El ciclista colombiano Nairo Quintana sufrió una caída este viernes, en la decimotercera etapa del Tour de Francia, que avanza a esta hora.

El incidente, que se presentó a 86 kilómetros de meta, no dejó secuelas para el pedalista cafetero que con la ayuda de sus compañeros del equipo Arkea se reincorporó a la carrera.

“Romain Bardet cayó con otros corredores entre ellos Nairo Quintana. Se fueron, rodeados de sus compañeros”. informó la organización al respecto.

La jornada de hoy, que tiene algunos premios de montaña con bonificación, presagia varias emociones y podría generar al final.

🇫🇷 A fall in the peloton saw a scare for local lad 🇫🇷 @romainbardet, but he and the others including @NairoQuinCo have managed to set off again.

🇫🇷 Romain Bardet a chuté avec d'autres coureurs dont @NairoQuinCo. Il sont repartis, entourés de leurs équipiers.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/bLkQNYR403

— Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020