Nacional, Newcastle, Parma y la Selección Colombia destacaron el cumpleaños de Asprilla

Minuto30.com- El legendario delantero colombiano, Faustino Asprilla, está de cumpleaños.

El exfutbolista cumplió este 10 de noviembre 51 años, hecho que no dejó pasar por alto Atlético Nacional, El Parma, Newcastle y la Selección Colombia de Mayores.

‘El Tino’ exhibió su talento en cada uno de estos clubes y en la ‘Tricolor’ y por ende aún no lo olvidan.

We'd like to wish Tino Asprilla a very happy birthday! 🎁🎉

Have a great day, @TinoasprillaH! 🇨🇴 pic.twitter.com/O0Ko8EJC1i

— Newcastle United FC (@NUFC) November 10, 2020