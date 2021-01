Minuto30.com- Atlético Nacional no dejó pasar por alto el ascenso de Chapecoense a la primera división del fútbol brasileño.

El equipo ‘Verdolaga’ envió un mensaje de felicitación a su similar de Brasil, con el que tiene estrechos vínculos desde la fallida final de la Copa Sudamericana de 2016.

El representativo de Chapecó aseguró su regreso a la primera división a falta de cuatro fechas para terminar el torneo de la segunda división, luego de derrotar el martes en la noche a Figueirense (2-1).

“¡Chapecoense es de primera! Enviamos un abrazo de gol a nuestros hermanos brasileños que hoy celebran un nuevo ascenso a la primera división Serie A en Brasil. ¡Vamos, Chape”, dice el mensaje publicado en las redes sociales del ‘Rey de Copas’.

El ‘Campeón Eterno​’ estuvo una temporada en la segunda división de Brasil.

VOLTAMOS! 🏹⚽💚

SOMOS SÉRIE A!

Não foi fácil chegar até aqui.

Foi muito mais duro do que imaginávamos. Com trabalho, humildade, dedicação, união e, principalmente, com a FORÇA QUE VEM DE CIMA, a Chapecoense cumpriu a promessa. pic.twitter.com/3uwQjbTfz2

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 13, 2021