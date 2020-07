Michael Rangel hizo curiosa comparación con James, por su regreso a Junior

Minuto30.com- A Michael Rangel no parece haberle gustado mucho la idea de que tiene que regresar al Atlético Junior, luego de sus salida del América de Cali.

Así lo dejó entrever en un diálogo con el programa El Alargue, de Caracol Radio, en el que presagió que Julio Avelino Comesaña no lo va a tener en cuenta lo que él espera.

“No me veo en el esquema de Julio Comesaña. Ya han sido dos veces que he estado con el profe Julio y no he tenido gran cantidad de minutos…No encajo en el funcionamiento que él maneja”, expresó.

Michael Rangel se burló de su situación

Rangel ve tan complicado el panorama en ‘El Tiburón’, que incluso una curiosa comparación con James Rodríguez.

“Es complicado jugar en Junior. Leí por ahí que Michael Rangel en Junior es como James en Real Madrid, que voy a estar siempre en la banca”, indicó.