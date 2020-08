¡Mero combo! Egan Bernal tendrá un compañero de lujo, pues el Ineos anunció nuevo refuerzo

El Ineos se está consolidando como uno de los mejores equipos ciclísticos del mundo, y tras tener a varios campeones del Tour de Francia en su escuadra, sumarán un grande más para acompañar a Egan Bernal, y es el británico Adam Yates, de 28 años.

Luego de firmar su contrato, por las próximas dos semanas, Yates se sintió contento: “la perspectiva de competir para un equipo británico es algo que me entusiasma muchísimo. He sido testigo del auge del ciclismo en el Reino Unido durante mi carrera y creo que esto ha sido impulsado por el éxito de los ciclistas británicos y de este equipo. Es una oportunidad emocionante y creo que ha llegado en el momento adecuado”.

En el equipo ahora compartirá con Chris Froome y Richard Carapaz, otras figuras del Ineos.

The INEOS Grenadiers are excited to announce the signing of @AdamYates7 on a two-year deal.

Welcome Adam!

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 21, 2020