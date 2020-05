“Me tengo que apartar de personas que no me hacen bien”: Edwin Congo

El exjugador colombiano, Edwin Congo, quien militó en el Real Madrid, fue detenido en el curso de una investigación por tráfico de drogas.

“Muy tranquilo, porque no debo nada, la verdad no es una situación cómoda pero afortunadamente estoy en casa, esperando el seguir disfrutando de la vida lo mejor posible” expresó Edwin Congo al programa de televisión español El Chiringuito.

“No he hecho nada agravante, yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa, me comporto muy bien con la gente” enfatizó el colombiano.

También pueden leer: Edwin Congo quedó en libertad pero seguirá siendo investigado en España

Aquí apartes de la entrevista realizada por este medio español al ex jugador colombiano:

En el fútbol profesional, Edwin Congo militó en el Once Caldas de Manizales y en los clubes de España, Real Madrid, Levante, Sporting de Gijón y Valladolid.

En la actualidad, el exfutbolista se desempeña como panelista en el programa deportivo El Chiringuito.