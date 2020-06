Mauricio Serna siente que está viviendo un ‘karma’

Minuto30.com- El exfutbolista Mauricio Serna, califica como un ‘karma’ la situación que está viviendo en la actualidad, pues afronta un proceso por lavado de activos en Argentina.

“Hemos decidido con mis abogados que yo no soy la persona que debe salir a hablar, pero voy a tocar el tema por respeto a ustedes. Este es un tema que lleva tres años, un karma que he tragado y aguantado con una esposa y un hijo que han sufrido demasiado, incluso más que yo”, manifestó el ‘Chicho’ en la cadena radial Antena 2.

El exdeportista, quien es recordado por su paso por Boca Juniors y Atlético Nacional, sugiere que esto es una cortina de humo.

“Nosotros hemos ido entendiendo que cada tanto sale lo mío a la luz pública porque vendemos y entendemos que cuando hay situaciones difíciles en Argentina, entonces salta algo para que eso tape otras cosas y eso lo entendemos”, indicó.

Serna sugiere que en su proceso hay muchas anomalías, las cuales son analizadas por el profesional del derecho que lleva su caso.

“Lo que nos llama poderosamente la atención, y eso manifestó mi abogado, es que cuando hay feriado judicial, es decir, que no están trabajando por la pandemia, se juntaron para hacer lo mío. Primero sale a la luz pública y luego se comunican con mi abogada”, agregó Serna.

Mauricio Serna se declara inocente

El colombiano insiste en su inocencia y siente que lo están ligando a este caso, por lavado de activos, sin argumentos de peso.

“Yo sigo sufriendo, porque no pudo decir que no, pero yo he entendido que cuando yo compré una casa y al año y medio la vendía en Argentina, y a quien yo se la vendí, 10 años después salta que tiene unos problemas judiciales”, expresó.

El ‘Chico’ aseguró que no tiene tiene cercanía con la familia del extinto narcotraficante, Pablo Escobar Gaviria.

“Yo no soy amigo de la familia Escobar y yo puedo salir de cualquier país sin problema… Siempre que voy a hacerlo, voy a la fiscalía, pido la orden de salida y siempre me repiten lo mismo, ‘señor usted no necesita orden de salida’, subrayó Serna.