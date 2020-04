Materazzi reveló qué fue lo que más le dolió tras recibir el histórico cabezazo por parte de Zidane

La historia nunca termina, el incidente entre Zinedine Zidane y Marco Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006 ahora tiene un nuevo capítulo, esto debido a que el italiano reveló en una transmisión en vivo en sus redes sociales qué fue lo que más le dolió tras recibir el histórico cabezazo por parte del francés.

Materazzi recordó el suceso y compartió las sensaciones que tuvo tras aquel encuentro, indicando que lo que más le dolió no fue nada físico sino las críticas que recibió por su propios compatriotas, esto a pesar de que había marcado el gol del empate que llevó el partido a la definición desde el punto penal.

El mediocampista afirmó que “Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me destrozaron, para mí no son verdaderos italianos… siempre he defendido los colores de Italia, su crítica fue lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate”.

Cabe recordar que Materazzi nunca reveló exactamente qué le dijo a Zidane en aquel partido, sin embargo en una entrevista que dio en el 2016 indicó que “le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción, en cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre”.