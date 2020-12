¡Mucho ‘cochino’!: Marcus Thuram es sancionado con suspensión y multa por escupir a Stefan Posch en pleno partido

Marcus Thuram, futbolista italo-francés, quien juega como delantero centro para el Borussia Mönchengladbach, fue duramente sancionado luego de cometer un desagradable gesto en contra de Stefan Posch, jugador del club Hoffenheim.

Thuram, recibió una suspensión de seis partidos, y una multa correspondiente a un mes de salario, la cual será entregada a una asociación caritativa.

“La ha aceptado y se ha ofrecido a comprometerse en favor de otro proyecto caritativo”, indicó el director deportivo del club, Max Eberl, en un comunicado.

“Lo que pasó no corresponde a mi temperamento y no habría debido producirse nunca. He reaccionado mal ante un rival”, explicó, afirmando de nuevo que se trataba de un “accidente”.

“Pido perdón a todos, a Stefan Posch, a mis rivales, a mis compañeros y a mi familia”, añadió Marcus Thuram, que según su director deportivo estaba “roto” este domingo tras lo ocurrido.