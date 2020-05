“Marcelo Gallardo mandó a pegarnos, Juanfer Quintero me contó”, reveló Ánderson Plata

En una entrevista con un medio colombiano, el jugador Ánderson Plata contó que una vez, cuando jugaba en Santa Fe y enfrentaron a River, el defensa Pinola le pegó en varias oportunidades, y aseguró que el técnico Marcelo Gallardo había dado esa orden, y que Juanfer Quintero se lo confesó.

A Plata le preguntaron por la vez que más golpes sufrió, y de inmediato habló del partido de Copa Libertadores entre Santa Fe y River, en el Monumental.

Sobre ese compromiso, aseguró que sufrió más de la cuenta por el defensor del equipo ‘Millonario’ “Pinola el de River me dejó los guayos (tapones) marcados. Fue un balón dividido al espacio, cuando voy corriendo se me tira en plancha, y me pisa arriba del tobillo. Ni fue por el balón, yo lo había tirado largo, y fue por el tobillo. Yo seguí el partido así, pero no era el mismo”.

Y para asegurar que fue Gallardo quien ordenó las patadas, contó que en la boca del túnel, Juan Fernando Quintero le aseguró que el técnico habría dado esa orden, con el fin de que los extremos del conjunto ‘Cardenal’ no pudieran avanzar en el terreno de juego.